منتخب مصر يتقدم إلى المركز 32 عالمياً في تصنيف "فيفا" بعد فوزين متتاليين في التصفيات

تقدّم المنتخب المصري لكرة القدم مركزاً واحداً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس 3 إبريل، ليحتل المرتبة 32 عالمياً، بعد أن كان في المركز 33 خلال التصنيف السابق.

ويأتي هذا التقدّم بعد سلسلة نتائج إيجابية حققها "الفراعنة" ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث خاض المنتخب الوطني مباراتين في شهر مارس الماضي، نجح خلالهما في تحقيق العلامة الكاملة.

في المباراة الأولى، التي أقيمت في 21 مارس على ملعب العربي الزاولي في المغرب، تغلّب المنتخب المصري على نظيره الإثيوبي بنتيجة 2-0، سجل الهدفين كل من محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

وفي اللقاء الثاني، الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي في 25 مارس، واصل المنتخب تفوقه وحقق فوزًا ثميناً على سيراليون بهدف دون رد، أحرزه زيزو في نهاية الشوط الأول.

بهذه النتائج، عزّز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولى في التصفيات برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، مبتعداً عن أقرب ملاحقيه، منتخب بوركينا فاسو، بفارق 5 نقاط، ما يعزز من فرصه في بلوغ نهائيات المونديال.

ووفق تصنيف "فيفا" الجديد، يحتل منتخب مصر حالياً المركز الثالث إفريقياً، خلف المغرب والسنغال.

وتنتظر "الفراعنة" أربع مواجهات مصيرية في التصفيات، يسعى من خلالها المنتخب لحسم التأهل المبكر إلى كأس العالم 2026، ومواصلة التقدّم في التصنيف العالمي.