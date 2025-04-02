أنشيلوتي في المحكمة بتهمة تعرضه للسجن أكثر من 4 سنوات!

وقف مُدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام القاضي للإدلاء بشهادته في قضية تهرب ضريبي.

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية صوراً لأنشيلوتي أثناء وصوله إلى المحكمة برفقة ابنه وزوجته في مدريد صباح اليوم الأربعاء، بتهمة تعرضه للسجن أربع سنوات وتسعة أشهر.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن مكتب المدعي العام اتهم أنشيلوتي بالتهرب الضريبي خلال الفترة بين عامي 2014 - 2015 بمبلغ يصل إلى 3.2 مليون يورو .