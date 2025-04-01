الدوري الإنجليزي يعتزم تطبيق تقنية التسلل شبه الآلية لأول مرة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تطبيق تقنية شبه آلية لرصد التسلل في البطولة المحلية لأول مرة في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد تجربتها بنجاح في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأتي هذا الاستحداث بعد تجارب غير فعلية في الدوري الإنجليزي الممتاز وتشغيل فعلي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي. ومن المقرر تطبيق هذه التقنية في الجولة 32 من المباريات التي تنطلق يوم 12 أبريل.

ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع على الاستعانة بهذه التقنية العام الماضي وكان من المتوقع تطبيقها بحلول ديسمبر كانون الأول لكنها واجهت مشاكل أثناء اختبارها.

ويتحقق حكام تقنية الفيديو حاليا من حالات التسلل لكنها واجهت انتقادات شديدة بسبب الوقت الذي تستغرقه لاتخاذ قرار علاوة على ترك الجماهير في الملعب من دون إعادات.

وذكرت الرابطة في بيان «تتيح تقنية التسلل شبه الآلية تشغيلا آليا لعناصر أساسية في عملية اتخاذ قرارات التسلل لدعم حكم الفيديو المساعد».

وأضافت «توفر هذه التقنية تحديدا أكثر فعالية لخط التسلل الافتراضي باستخدام تقنية التتبع البصري للاعبين وتولّد رسوما افتراضية لضمان تجربة أفضل داخل الملعب وبث المباريات للجماهير».

كما قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنها ملتزمة بنزاهة هذا الإجراء مع تعزيز سرعة وكفاءة واتساق عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسلل.

استخدمت هذه التقنية في كأس العالم 2022 ودوري أبطال أوروبا وكذلك في كأس آسيا العام الماضي.