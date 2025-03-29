بايرن ميونيخ يهدد بمقاضاة الاتحاد الكندي على خلفية إصابة ديفيس

هدد بايرن ميونيخ الألماني بمقاضاة الاتحاد الكندي لكرة القدم على خلفية إصابة ظهيره ألفونسو ديفيس، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، خلال مباراة بلاده مع الولايات المتحدة على المركز الثالث لدوري أمم كونكاكاف، وفق ما أفاد رئيسه التنفيذي يان-كريستيان دريزن، أمس. ويطالب النادي البافاري «بتوضيح كامل للأحداث» من الاتحاد الكندي لكرة القدم و«يحتفظ بحق اتخاذ إجراء قانوني»، بعدما خسر جهود ديفيس حتى نهاية الموسم وربما بداية الموسم المقبل، وفق ما قال دريزن لموقع صحيفة «بيلد». وأصيب ديفيس، الأحد، في بداية مباراة المركز الثالث لدوري أمم كونكاكاف ضد الولايات المتحدة (2-1) في إنغلوود (كاليفورنيا)، وخرج من الملعب في الدقيقة 11 في ضربة قاسية لبايرن الذي سيكمل الموسم من دون نجمه الكندي. وأضاف دريزن: «إن إرسال لاعب مصاب بشكل واضح يعاني ركبة متضررة في رحلة عابرة للقارات مدتها 12 ساعة من دون إجراء فحص طبي شامل، هذا في رأينا يُشكل إهمالاً جسيماً وانتهاكاً واضحاً لواجب الرعاية الطبية».