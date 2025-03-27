المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى كأس العالم 2026

كشفت مباريات شهر مارس من النافذة الدولية للتصفيات المونديالية عن ارتفاع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى سبعة منتخبات.

وتتقدم الأرجنتين المنتخبات المتأهلة مبكراً بعد الفوز الكاسح على البرازيل 4-1 بتصفيات أميركا الجنوبية، في وقت تأهلت إيران واليابان قبل نهاية التصفيات الآسيوية بجولتين، وانضمت إليهم نيوزيلندا التي حجزت مقعدها عن تصفيات قارة أوقيانوسيا بانتظار بقية المنتخبات المتأهلة لحين انتهاء التصفيات.

وتنضم المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى أصحاب الضيافة أميركا وكندا والمكسيك.

وسيقام كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، بدلا من النظام السابق الذي كان يقتصر على 32 منتخبا، وذلك وفقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية الحصة الأكبر من مباريات مونديال 2026، حيث ستقام المنافسات على 16 ملعبا، منها 11 ملعبا داخل الأراضي الأمريكية.