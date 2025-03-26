مصطفى محمد ينفعل على حسام حسن خلال لقاء مصر وسيراليون

اعتذر لاعب نانت الفرنسي ونجم المنتخب المصري لكرة القدم مصطفى محمد عما بدر منه خلال مباراة "الفراعنة" مع سيراليون على استاد القاهرة في تصفيات كأس العالم 2026 التي انتهت بفوز مصر 1-0.

وظهرت علامات الدهشة والغضب على وجه مصطفى محمد عندما قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن إخراجه من الملعب في الدقيقة 57 وأشرك زميله حمدي فتحي بدلاً منه، وكشفت تقارير مصرية بأن اللاعب تلفظ بكلمات مسيئة ضد المدرب لدى جلوسه على الدكة وهو ما رصدته الكاميرات.

وقال مصطفى محمد عبر حسابه على منصة "إكس": "للتوضيح، أنا لم أقصد الإساءة أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب او الجمهور العزيز وأقدم اعتذاري عن هذا الموقف غير المقصود".