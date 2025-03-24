بالسيدات.. برشلونة يفوز 30-صفر

صدم فريق برشلونة للسيدات الوسط الرياضي الإسباني بفوزه الكاسح بنتيجة 30-0 على فريق سيردانيا فايس، في الجولة 23 من دوري كتالونيا الممتاز للسيدات.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بفارق 9 نقاط عن فريق إي إف ماتارو صاحب المركز الثاني.

وحملت الأهداف إمضاء النجمة نوا أورتيغا (9 أهداف)، نوا خيمينيز (3)، مونتسي ألابارت (3)، ماريونا سيني (2)، كوثر أزرف (3)، كريستيان لوبيز (4)، فيرونيكا (هدف)، ونيريا ساندوفال (هدف).

المفارقة العجيبة أن برشلونة سجل 154 هدفا في 23 مباراة بالبطولة فيما تلقت شباكه 6 أهداف فقط الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الصحف الإسبانية التي سلطت الضوء على ضرورة إيجاد طريقة لتقارب المستويات الفنية بين الفرق في بطولات السيدات وقطاع الناشئين.