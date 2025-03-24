"التحية النازية" توقف مشجعين خلال مباراة كرواتيا وفرنسا

أوقفت شرطة باريس سبعة مشجعين كروات لقيامهم "بأداء التحية النازية" خلال المباراة التي جمعت منتخب بلادهم أمام فرنسا، الأحد في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بحسب ما كشف قائد الشرطة.

وكتب لوران نونيز على حسابه في منصة "أكس": "إن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قيادة الشرطة، تحت إشرافي، ضمنت سلامة المشجعين واللاعبين وسمحت باعتقال سبعة أفراد قاموا بأداء التحية النازية خلال المباراة".

وأضاف "الرياضة احتفال ويجب أن تبقى كذلك. هؤلاء الأفراد لا يجب أن يكونوا متواجدين في أي مكان رياضي".

وأفاد مصدر في الشرطة أن نحو عشرة مشجعين كروات قاموا بأداء التحية النازية أثناء عزف النشيد الوطني قبل صافرة بداية المباراة. وأدى مشجعو ما يعرف بـ "الألتراس" مرة أخرى التحية النازية خلال الشوط الأول، بحسب المصدر نفسه.

وتابع اللقاء الذي انتهى لمصلحة فرنسا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء مجموع المباراتين بالتعادل 2-2، لتضمن تأهلها الى نصف النهائي، 400 من مشجعي الالتراس الكرواتيين في "ستاد دو فرانس".

وواكب رجال الامن هذه المجموعة بعد أن قام حوالى 300 مشجع منها، بالتوجه نحو الملعب وسط أهازيج وطنية ومؤدين في الوقت عينه تحية نازية، كما أشعلوا قنابل دخانية.