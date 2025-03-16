رسالة شديدة اللهجة لمحمد صلاح!

وجّه أسطورة ليفربول السابق غرايم سونيس رسالة شديدة اللهجة إلى النجم المصري محمد صلاح يتهمه فيها بالمغامرة حول اتخاذ قرار مستقبله الكروي، مطالباً إياه بتجديد عقده للبقاء داخل قلعة "أنفيلد".

وقال سونيس لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "نعرف أن صلاح لاعب عظيم ومؤثر في صفوف ليفربول، لكنه يغامر كثيراً بمستقبله عندما يتردد بقبول عرض تجديد عقده مع النادي، وعليه أن لا ينسى بأن أي إصابة قد يتعرض لها من الآن وحتى نهاية الموسم ستغلق أمامه أبواب الأندية الأخرى التي قد تضمه في الصيف".

وأضاف: "بدون محمد صلاح لا يتمكن ليفربول من الظهور بهذا المستوى وعلى الإدارة أن تعي ذلك جيداً وبالوقت نفسه يجب على صلاح التوقيع لمصلحة الطرفين".

يذكر أن عقد محمد صلاح يمتد مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي ويأمل "الفرعون" أن يحصد مع النادي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي الذي يبدو قد أوشك على ضمان التتويج به لاسيما أن الفريق يتصدر التريتب برصيد 70 نقطة من 29 مباراة فيما يمتلك أرسنال 55 من 28 مباراة.