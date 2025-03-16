وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية النسائية

توفيت أسطورة كرة القدم الألمانية للسيدات دوريس فيتشن عن عمر 56 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، نقلا عن عائلتها.

وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد في بيان: «أنا مصدوم وحزين للغاية لوفاة دوريس. مشاعرنا ودعمنا مع كل أقربائها وأصدقائها المقربين».

وأضاف: «دوريس كانت واحدة من الشخصيات المؤثرة في كرة القدم الألمانية. كلاعبة، كانت قائدة، واستراتيجية، وكان لديها حضور وهيبة وجاذبية، وكان الآخرون يستطيعون أن يقتدوا بها».

وشاركت فيتشن، لاعبة خط الوسط، في 144 مباراة مع المنتخب الألماني في الفترة من 1986 إلى 2001، وساعدت الفريق في الفوز بأول بطولة دولية في يورو 1989. وأضافت ثلاثة ألقاب قارية أخرى وفازت بالميدالية البرونزية في أولمبياد سيدني 2000.

وعلى مستوى الأندية، فازت بثلاثة ألقاب دوري وكأس محلية مع سيجين وإف إف سي فرانكفورت.

لاحقا، شغلت فيتشن منصب المدير العام للمنتخب الوطني للسيدات منذ 2009 إلى 2016، وعملت في آخر فترة لها مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث كانت تضع وتنفذ استراتيجية لكرة القدم النسائية.