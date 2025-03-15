رابطة الأندية المصرية تعاقب الأهلي وتعتمد فوز الزمالك 3-صفر

اعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اليوم السبت فوز الزمالك 3-صفر على الأهلي وفقا للائحة الدوري المصري الممتاز على خلفية أزمة مباراة القمة.

وأصدرت الرابطة عقوبات الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الموسم، وذلك طبقا للائحة الدوري ولائحة المخالفات والعقوبات لموسم 2024-2025.

وقالت الرابطة في بيان عبر موقعها على الإنترنت إنه تم "خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما، مع تحمل الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من أصحاب الحقوق".

وأعلن الأهلي في وقت سابق من اليوم أنه قرر التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه الاتحاد المصري للعبة ورابطة الأندية المحترفة.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة.

وردت اللجنة الأولمبية المصرية على الأهلي في بيان عبر حسابها على موقع فيسبوك، وقالت إنها تنظر بالفعل في الشكوى.

وقالت "أحالت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى التي تقدم بها النادي الاهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها.

"أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة".

ومن المقرر أن تقام الجولة القادمة من الدوري المصري في أبريل نيسان المقبل.

وقالت رابطة الأندية إنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وألغيت مباراة القمة لتي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب بعد مرور 20 دقيقة بعد عدم حضور الأهلي لأرض الملعب وحضور الزمالك فقط.

ورفض الأهلي التوجه إلى استاد القاهرة قبل موعد المباراة بساعتين، وتوجهت حافلة الفريق إلى مقر النادي مع تعليمات للجهاز الفني واللاعبين بخوض تدريب عادي في نفس موعد المباراة.

وطلب الأهلي حينها تأجيل المباراة، وهدد بعدم استكمال البطولة.

واندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إثر طلب حامل اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين قطبي الكرة المصرية بعد انتقاده للتحكيم المحلي.

وفي المقابل برر الاتحاد المصري تعيين طاقم حكام محلي للمباراة رغم طلب الأهلي تعيين حكام أجانب، بضيق الوقت بين إعلان موعد الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز وتقدُم الأهلي بطلبه.