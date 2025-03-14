بيان من الاتحاد الأوروبي حول ركلة جزاء ألفاريز

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، لمس الكرة مرتين في ركلة الجزاء التي ألغاها الحكم البولندي سيمون مارسينياك بناءً على طلب حكم الفيديو المساعد الـ(VAR) في مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي غادر فيها "الأتلتي" على يد ريال مدريد.

وفي بيان يتضمن لقطات للركلة، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه "على الرغم من أنها كانت بسيطة، إلا أن اللاعب لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها، كما هو موضح في الفيديو المرفق".

بموجب القاعدة الحالية (قوانين اللعبة، القانون 14.1)، كان على تقنية الفيديو المساعد الـ(VAR) استدعاء الحكم للإشارة إلى ضرورة إلغاء الهدف.

وسيجري "يويفا" مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح.

وأوضح الاتحاد القاري أن أتلتيكو تواصل معه بشأن الحادثة التي أدت إلى إلغاء ركلة الجزاء، والتي تغلب فيها ألفاريز، الذي انزلق أثناء تسديد الكرة، على كورتوا.

وكان الحكم قد احتسب الهدف في ركلات الترجيح لتصبح النتيجة 2-2، على الرغم من أنه قرر إلغاءها لاحقاً بناء على تدخل الـ(VAR).

وبعد فوز الريال (4-2) بركلات الترجيح، طالب "الروخيبلانكوس" بتفسير من "يويفا" في وقت مبكر من صباح الخميس لأنهم يعتقدون أن ركلة الجزاء "ألغيت خطأً".