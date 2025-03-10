قمة حاسمة للزمالك والأهلي.. موعد المباراة وردود فعل "غاضبة"

بعد نحو أسبوعين من لقائهما في المرحلة 15 من الدوري المصري لكرة القدم، يتجدد الصراع بين قطبي الكرة المصرية حين يستقبل الزمالك غريمه الأهلي الثلاثاء (الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات) في ديربي القاهرة الـ130 بالدوري، في الجولة الأولى من مرحلة حسم اللقب للبطولة التي تنطلق وسط ردود فعل غاضبة على طريقة ترتيب مبارياتها والإعلان عنها من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وعقب نهاية مباريات الدور الأول، انقسمت الأندية الـ18 التي تشارك في الدوري إلى مجموعتين تضم كل منهما 9 فرق، الأولى لحسم اللقب وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل وتضم بيراميدز، الأهلي، الزمالك، المصري، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو، حرس الحدود وبتروجت.

بينما تلعب المجموعة الأخرى لتفادي آخر مقعدين الذين يهبط صاحبيهما لدوري القسم الثاني، وتضم أندية زد، طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، انبي ومودرن سبورت.

وبحسب لائحة المسابقة، يدخل كل فريق المرحلة الثانية بنفس عدد النقاط التي حصدها في الدور الأول، ليدخل الزمالك مباراة القمة في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، خلف الأهلي الثاني صاحب 39 نقطة. فيما يعتلي بيراميدز قمة الترتيب برصيد 42 نقطة. وتضم مرحلة الحسم 8 جولات تنطلق الثلاثاء وتنتهي مطلع يونيو المقبل.

وأثار تحديد موعد المباراة في بداية مرحلة الحسم بشكل مفاجئ ردود فعل غاضبة بين جماهير الفريقين، بعد أن كُشف عن جدول المسابقة بصورة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح الخميس عقب نهاية مباريات الدور الأول، ودون أن تكشف رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الطريقة التي اتبعتها في ترتيب المباريات أو تدعو ممثلي الأندية لحضور القرعة كالمعتاد.

وقال رئيس الرابطة أحمد دياب في تصريحات إذاعية إن القرعة أجريت باستخدام الذكاء الاصطناعي اعتمادا على ترتيب الدور الأول، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للرابطة.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لوكالة فرانس برس "الأهلي مستاء للغاية من الطريقة التي كشف فيها عن جدول مرحلة الحسم من الدوري. إذا كان الأمر معد مسبقا طبقا لترتيب المرحلة الأولى كما قال رئيس الرابطة لماذا لم يتم الكشف عن ذلك وعن الطريقة التي اعتمدت في وضع ترتيب المباريات؟".

بدوره، قال محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي في تصريحات تليفزيونية "مواجهة الزمالك وبيراميدز في أول جولتين وهما منافسينا على اللقب قد يكون أمرا جيدا. لكن الطريقة التي تم بها الإعلان عن الجدول مريبة وتثير الكثير من الشكوك في نوايا الرابطة".

أما في الزمالك، عبر مسؤولوه عن عدم رضاهم عن طريقة إدارة المسابقة خاصة من الناحية التحكيمية، حيث شن أحمد حسام "ميدو" لاعب الفريق السابق وعضو اللجنة الفنية الحالية بالنادي هجوما على رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ما وصفه بالأخطاء المتعمدة التي أبعدت الزمالك عن صدارة المسابقة.

ديربي جديد

وتأتي المباراة بعد 17 يوما فقط من مواجهة الفريقين في الدور الأول، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بنكهة مغربية خالصة، بعدما سجل أشرف بن شرقي في مشاركته الأولى هدف الأهلي في مرمى ناديه القديم، بينما عادل مواطنه محمود بنتايك للزمالك قبل نهاية المباراة بست دقائق.

وتحمل مباراة الثلاثاء الرقم 130 في تاريخ مباريات الفريقين في الدوري المصري منذ انطلاقه موسم 1948-1949.

حقق الأهلي 50 فوزا مقابل 28 للزمالك، بينما انتهت 51 مباراة بالتعادل، وسجل الفريق الأحمر 168 هدفا مقابل 114 لغريمه الأزلي.

تعد هذه المواجهة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، بعدما التقيا في 3 مباريات سابقة انتهت كلها بالتعادل، أولها في سبتمبر الماضي في كأس السوبر الإفريقي بالرياض، وانتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يفوز الزمالك بركلات الترجيح. ثم التقيا مجددا في أكتوبر في نهائي كأس السوبر المصري بأبو ظبي، وانتهت بالتعادل السلبي قبل أن يفوز الأهلي بركلات الترجيح، ثم تعادلا 1-1 في مباراة الدور الأول التي أقيمت في شباط/فبراير الماضي.

منافس الأهلي والزمالك على اللقب ومتصدر الترتيب بيراميدز يفتتح مباريات الدور الثاني حين يستقبل المصري على ستاد السويس الجديد الأربعاء.

ويأمل بيراميدز في الثأر من الفريق البور سعيدي الذي كلفه خسارته الوحيدة في المسابقة حتى الآن، ومواصلة تعزيز الصدارة قبل أن يواجه الأهلي في الجولة الثانية في مباراة قد تحسم صورة الصراع على اللقب بشكل كبير.

وفي بقية مباريات الجولة الأولى لمرحلة الحسم، يلتقي حرس الحدود مع بتروجت الثلاثاء، وفاركو مع البنك الأهلي الأربعاء. بينما تشهد مجموعة الهبوط من الهروب لقاءات الجونة مع الاتحاد السكندري ومودرن سبورت مع سموحة الثلاثاء، وغزل المحلة مع زد الأربعاء، وطلائع الجيش مع الإسماعيلي الخميس.

وتتوقف المسابقة عقب هذه الجولة بسبب التوقف الدولي، ثم مباريات الرباعي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري في ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي، على أن تعود في 10 أبريل المقبل.