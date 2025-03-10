حياة غوارديولا التدريبية والزوجية في خطر!

يمر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بحالة نفسية صعبة ليس على الصعيد العملي مع ناديه المتراجع بشكل مريب في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية وإنما على المستوى الشخصي بعدما تأثرت علاقته الزوجية بسبب هوسه بكرة القدم وشغفه التدريبي.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية عن رحلة سرية أجراها غوارديولا إلى إسبانيا على متن طائرة خاصة السبت الماضي وتحديداً بعد ساعات فقط من فوز السيتي على بليموث 3-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة إن غوارديولا استغل فترة التوقف التي امتدت لسبعة أيام قبل مواجهة نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بهزيمة السيتي وسافر إلى برشلونة في محاولة لإنقاذ زواجه من كريستينا سيرا (52 سنة) خصوصاً أن علاقتهما تأزمت أخيراً وأوشكت على الانفصال في وقت فضلت الأخيرة الابتعاد عنه والعيش لوحدها في إسبانيا.

يذكر أن غوارديولا يعيش أسوأ مراحله التدريبية مع مانشستر سيتي بخروجه من دوري أبطال أوروبا مبكراً أمام ريال مدريد والابتعاد عن سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.