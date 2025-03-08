محاكمة الطاقم الطبي لمارادونا بعد 4 سنوات على وفاته

بعد أربع سنوات على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، يخضع سبعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية للمحاكمة الأسبوع المقبل، بعد اتهامهم بالإهمال في الأيام الأخيرة لبطل العالم 1986.

ومن المقرر أن يدلي أكثر من 100 شاهد، بينهم أفراد من عائلة مارادونا وأطباء اعتنوا بنجم نابولي الإيطالي السابق على مر السنين، بشهادتهم خلال محاكمة على مدى أربعة أشهر، تنطلق الثلاثاء في سان إيسيدرو، إحدى ضواحي العاصمة بوينس آيرس.

وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون السبعة عقوبة السجن بين ثمانية و25 عاماً.

وتوفي دييغو أرماندو مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن 60 عاماً، حينما كان يتعافى من جراحة في دماغه، إثر جلطة دموية، بعد عقود من صراعه مع إدمان الكوكايين والكحول اللذين أديا إلى مشكلات في الكلى والكبد والقلب والأعصاب.

ووجِد ميّتاً في سريره بمنزل مستأجر في حي تيغري الراقي شمال العاصمة، إثر خروجه من المستشفى بعد أسبوعين من الجراحة، وتبين أنه توفي إثر نوبة قلبية.