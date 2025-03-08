الهندي تشيتري يعود من الاعتزال في سن الـ 40

يستعد سونيل تشيتري للعودة من الاعتزال الدولي، وهو في سن الـ40، لمساعدة منتخب الهند في التأهل لنهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم عام 2027، المقررة إقامتها في السعودية.

وانضم المهاجم المخضرم إلى قائمة منتخب الهند، هذا الأسبوع، استعداداً للقاء الفريق ضد منتخب بنغلاديش في 25 مارس الجاري، بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

ويحتل تشيتري المركز الثالث بين قائمة الهدافين الدوليين في العالم، الذين لايزالون يمارسون كرة القدم، التي تضم عدداً من أساطير الساحرة المستديرة، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو (المتصدر) بـ135 هدفاً، والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الـ112 هدفاً.

وقال مدرب منتخب الهند مانولو ماركيز: «التأهل لكأس أمم آسيا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، نظراً لأهمية البطولة والمباريات المقبلة، ناقشت مع سونيل تشيتري العودة لتعزيز صفوف المنتخب الوطني، وقد وافق، لذا قمنا بضمه إلى الفريق».

وقدم تشيتري أداء جيداً في الدوري الهندي الممتاز، حيث سجل 12 هدفاً في الموسم العادي، ليساعد فريقه بنغالورو إف سي على التأهل إلى سلسلة الأدوار الإقصائية للبطولة.