64 منتخباً في كأس العالم 2030.. مرة واحدة فقط

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه سينظر في مقترح لزيادة عدد المشاركين في كأس العالم 2030 إلى 64 فريقاً احتفالاً بمئوية انطلاق المسابقة.

وتقام البطولة في المغرب وإسبانيا والبرتغال على أن تستضيف الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي ثلاث مباريات، وأقيمت النسخة الافتتاحية من المسابقة في أوروغواي.

وتقررت زيادة عدد الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 32 إلى 48 منتخباً.

وقال متحدث باسم "فيفا": "أثار عضو بمجلس "فيفا" بصورة عفوية مقترحاً لتحليل إقامة كأس العالم بمشاركة 64 فريقاً للاحتفال بمئوية كأس العالم في 2030 في بند 'المتنوعات' على جدول الأعمال قرب نهاية اجتماع مجلس "فيفا" الذي عقد في الخامس من مارس 2025".

"وتقرر الاعتراف بالفكرة فمن واجب "فيفا" النظر في أي مقترح يتقدم به أحد أعضاء مجلسه".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إجناسيو ألونسو مندوب أوروغواي تقدم بمقترح لزيادة عدد المشاركين في نسخة 2030 لتشمل 64 دولة.

وأضافت الصحيفة، التي لم تكشف عن مصادرها، إن المقترح قوبل "بصمت مطبق" من جانب المشاركين.

وأضافت أنه بحسب ثلاثة أشخاص حضروا الاجتماع فإن "فيفا" من المرجح أن يسترشد بالمنافع المالية والسياسية بقدر ما يسترشد بالمنافع الرياضية عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عما سمتهم أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالمناقشات أن "إنفانتينو رئيس "فيفا" وصف المقترح بأنه مثير للاهتمام ويجب تحليله عن كثب".