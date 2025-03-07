نيمار يعود إلى البرازيل رسمياً أمام الأرجنتين

أعلن مدرب البرازيل دوريفال جونيور عن ضم نيمار، الذي لم يلعب مع المنتخب منذ أكتوبر 2023 عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، إلى قائمة الفريق استعداداً لمباراتي الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة المكونة من 23 لاعباً أيضاً مهاجمي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو بالإضافة إلى رافينيا لاعب برشلونة.

وقال مدرب البرازيل في مؤتمر صحافي أنه لا يمكن الاستغناء عن لاعب مثل نيمار، حتى في وقت التعافي.

وأضاف المدرب: ”لقد أبرز زملاؤه في الفريق ما يمثله اللاعب بالنسبة للمجموعة والجميع يعرفه جيداً“.

وأشار دوريفال جونيور إلى أنه على الرغم من عدم وجود توقعات كبيرة للغاية بشأن عودة نيمار، إلا أنه يتوقع أن يظهر نيمار ”التوازن والثبات“ في مباراتين حاسمتين بالنسبة لمنتخب البرازيل.

وجاء استدعاء نيمار (33 عاماً) لتعزيز صفوف السليساو بعد 35 يوماً فقط من عودته إلى سانتوس، الذي سجل معه ثلاثة أهداف (من بينها هدف أولمبي) وصنع هدفين في سبع مباريات بعد فترة مخيبة للآمال مع نادي الهلال السعودي الذي لعب معه سبع مباريات فقط خلال عام ونصف العام من عقده بسبب الإصابة.

وشارك لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في آخر مباراة له مع البرازيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما أصيب بقطع في الرباط الصليبي ضد أوروغواي في مونتفيديو في تصفيات كأس العالم 2026.

لكن منذ عودته إلى البرازيل، شارك في جميع المباريات مع سانتوس، بما في ذلك مباراة لعب فيها طوال 90 دقيقة، ويقول إنه يشعر بتحسن بدني وأنه مستعد للعودة إلى منتخب "السامبا".

وتستضيف البرازيل منتخب كولومبيا في برازيليا في 20 مارس (آذار)، وبعدها بخمسة أيام ستزور الأرجنتين حاملة اللقب ومتصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية في بوينوس أيرس.

وتعتبر المباراتان هذا الشهر حاسمتين بالنسبة للبرازيل حيث يحتل أبطال العالم خمس مرات المركز الخامس في ترتيب التصفيات برصيد 18 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الأرجنتين (25 نقطة) ونقطة واحدة عن كولومبيا (19 نقطة) في المركز الرابع.