محاكمة بلاتيني وبلاتر مجدداً بتهمة الاحتيال والتزوير

يعود رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، السويسري جوزيف بلاتر، ورئيس "يويفا" السابق، ميشيل بلاتيني إلى المحكمة، الإثنين، لإعادة محاكمتهما في قضية ارتكاب مخالفات مالية استمرت ما يقرب من 10 أعوام.

أصدر ثلاثة قضاة فيدراليين حكماً ببراءة بلاتر، وأسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني، في يوليو 2022، من اتهامات تتضمن الاحتيال والتزوير واختلاس أموال وسوء الإدارة، تتعلق بدفع "فيفا" 2 مليون فرنك سويسري لبلاتيني، الذي كان يرأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" آنذاك.

وجاءت البراءة بعد نحو 7 أعوام من الكشف عن التحقيق لأول مرة، وأزاحة الثنائي عن منصبيهما، كما أنهت حملة بلاتيني لخلافة مثله الأعلى بلاتر كرئيس لـ"فيفا".

وتقدم مكتب المدعي العام السويسري بطعن على تلك الأحكام الأولية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتبدأ محاكمة جديدة غداً الإثنين ببلدة موتينز السويسرية، القريبة من مدينة بازل.

ومن المقرر أن يصدر ثلاثة قضاة حكمهم في هذه القضية في 25 مارس (آذار) الجاري.

ونفى بلاتر وبلاتيني بشكل مستمر ارتكاب أي مخالفات، ويزعمان أنهما توصلا لاتفاق شفهي لدفع أموال مقابل عمل غير متعاقد عليه تمثل في استشارات لبلاتر خلال فترة رئاسته الأولى منذ عام 1998 إلى عام 2002.

وطلب المدعون الفيدراليون إصدار أحكام بالسجن لمدة 20 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وكان بلاتر رئيساً لـ"فيفا" عام 2011 عندما سمح بدفع أموال لبلاتيني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذلك الوقت، وكان يراس في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي للعبة، تمهيدا لتوليه رئاسة "فيفا".

وبعد 4 أعوام، ظهرت تفاصيل الدفعة التي تمت في فبراير (شباط) 2011 في أعقاب أزمة الفساد التي ضربت فيفا في مايو (أيار) 2015، إذ كشف المحققون الفيدراليون في الولايات المتحدة عن تحقيق شامل في تهم لمسؤولي كرة قدم دوليين، كما أجرت السلطات السويسرية حملة اعتقالات في الصباح الباكر في فنادق بمدينة زيورخ السويسرية قبل مصادرة السجلات المالية والتجارية لفيفا.

وتسببت تلك القضية في إنهاء أحلام بلاتيني برئاسة "فيفا" خلفاً لبلاتر، وأوقفت لجنة الأخلاقيات المستقلة الرجلين عن العمل، قبل أن يتم حظر ممارستهما أي نشاط يتعلق بكرة القدم في وقت لاحق.

وتم عزل بلاتر من منصبه قبل موعد انتهاء ولايته، كما تقرر إبعاد بلاتيني من يويفا، ومنعه من الترشح لرئاسة فيفا في الانتخابات التي عقدت في فبراير (شباط) 2016، والتي فاز بها السويسري جياني إنفانتينو، الذي كان بمثابة الرئيس التنفيذي لبلاتيني في ظل توليه منصب سكرتير عام "يويفا".

وبعد أن أصبحا الرجلين الأكثر نفوذا في عالم كرة القدم، يعود بلاتر وبلاتيني للمحكمة وهما في سن 88 و69 عاماً على الترتيب، وكذلك وهما بعيدان عن أي نشاط يتعلق بالرياضة منذ عام 2015.

ومن المقرر أن يستمر نظر القضية مدة أربعة أيام حتى الخميس القادم، مع وجود أيام احتياطية متاحة يومي 11 و12 مارس (آذار) الحالي، فيما سيتم إفساح المجال أمام بلاتر للاحتفال بعيد ميلاده الـ89 في العاشر من ذات الشهر.

وتجري المحاكمة في محكمة في موتينز، إحدى ضواحي بازل، بدلاً من المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا حيث عقدت المحاكمة الأولى على مدى 11 يوماً في يونيو (حزيران) 2022، و وذلك لأن بلاتيني فاز بحكم فيدرالي العام الماضي يأمر برفض قضاة الاستئناف في بيلينزونا.

وكان بلاتيني شارك في حملة انتخاب بلاتر لرئاسة "فيفا" بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1998 ثم عمل كمستشار، وكان راتبه السنوي 300 ألف فرنك سويسري (332 ألف دولار أميركي الآن) حتى إعادة انتخاب بلاتر عام 2002.

وهناك اتهامات بأنه جرى "اتفاق ودي" للحصول لاحقا على الرصيد المتبقي الذي يبلغ مليون فرنك سويسري عن كل عام، لم يكن بوسع "فيفا" دفعه في ذلك الوقت.

وجاء في لائحة الاتهام التي نشرها المدعون الفيدراليون أن بلاتيني، الذي انتخب رئيسا لـ "يويفا" عام 2007، بدأ في طلب أمواله الإضافية في أوائل عام 2010.

وشهد بلاتيني في جلسات استماع أخرى بأنه كان مدفوعاً لطلب ذلك عندما علم بمدفوعات "المظلة الذهبية" التي قدمها فيفا لموظفين آخرين تركوا مناصبهم.

وأرسل بلاتيني لـ"فيفا" فاتورة بمبلغ 2 مليون فرنك سويسري في يناير (كانون الثاني) 2011، وتم سدادها في الأول من فبراير/شباط، وكان ذلك بعد عدة أسابيع من تصويته وأعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية لفيفا لصالح إسناد تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 لكل من روسيا وقطر على الترتيب.

وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون، الذين نشروا لائحة الاتهام الأولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021: "هذا الدفع أضر بأصول فيفا وأثري بلاتيني بشكل غير قانوني".

وقال بلاتيني إنه أعلن عن الدخل ودفع الضرائب عليه، ورفع "فيفا" دعوى مدنية لاسترداد الأموال و229 ألف فرنك سويسري (253 ألف دولار) من الرسوم الاجتماعية، بالإضافة إلى الفائدة.

ومرت القضية بالعديد من المحاكم الرياضية والمدنية قبل أن يحقق بلاتر وبلاتيني الفوز أخيراً في المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا.

في المقابل خسر بلاتر وبلاتيني دعوتهما أمام لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا ثم لجنة الاستئناف التابعة لها في زيورخ، وفي طعون منفصلة أمام محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان السويسرية.

كما تقدم بلاتيني باستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية في لوزان ضد "فيفا"، ثم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وحكم على الاستئناف المعروف باسم بلاتيني ضد سويسرا في مارس (آذار) 2020 بأنه غير مقبول، ولا أساس له من الصحة بشكل واضح.