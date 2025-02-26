نجم مصري جديد في الدوري الإنجليزي.. ينافس صلاح ومرموش

بعد نجم ليفربول محمد صلاح وجناح مانشستر سيتي عمر مرموش، يتحسس لاعب مصري شاب طريقه نحو المجد في "البريميير ليغ".

نشر الحساب الرسمي لأستون فيلا على فيسبوك، صورة للمصري الشاب عمر خضر لاعب الفريق الثاني لـ "الفيلانز"، مرفق إياها بتعليق "قادم بقوة".

جاءت الصورة خلال مشاركة خضر، البالغ عمره 18 عاماً، ضد برايتون حيث بدأ الجناح المصري المباراة أساسياً واستبدل في الدقيقة 56.

ولعب عمر مباراتين في الدوري الإنجليزي مع فريق تحت 21 عاماً. وشارك في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا للشباب.

كان عمر لاعباً بارزاً في قطاع الناشئين بالزمالك المصري، وقرر النادي في يناير 2022 بيع لاعبه الشاب إلى زد مقابل 4 ملايين جنيه مصري (80 ألف دولار).

بعد عام مع الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري، قضى خضر فترة معايشة في صفوف أستون فيلا استمرت لمدة شهر، بعدها قرر النادي الإنجليزي التعاقد مع اللاعب على أن يتأجل انتقاله إلى الفريق حتى صيف 2024، حتى يكون بلغ 18 عاماً.

زعمت تقارير مصرية أن انتقال خضر إلى أستون فيلا جاء مقابل 3 ملايين دولار، لكنّ مسؤولي زد أكدوا أن هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق.

في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي، شارك خضر مع فريق 18 عاماً قبل تصعيده إلى الفريق الثاني مؤخراً.

شارك خضر مع منتخبات مصر تحت 18 عاماً وتحت 20 عاماً، وتلقى دعوة قبل أشهر للانضمام إلى المنتخب الأولمبي حيث لعب معه 3 مباريات.

يُذكر أن نادي زد المصري مملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس، في حين يملك شقيقه ناصيف الحصة الكبرى من الأسهم في نادي أستون فيلا.