تألق محمد صلاح يكلف ليفربول المزيد من الأموال لتمديد عقده

اعترف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن المستوى المذهل لنجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح، ربما يكلف النادي المزيد من الأموال، إذا أراد مسؤولوه تمديد عقده.

وسيبلغ صلاح 33 عاما في يونيو القادم، قبل أسبوعين فقط من انتهاء عقده الحالي، لكنه يسجل أرقاما تتجاوز في بعض الحالات موسمه الأول الرائع مع النادي، الذي انضم لصفوفه عام 2017.

وحصل صلاح على جائزة رجل المباراة خلال فوز ليفربول 2 / صفر على مضيفه مانشستر سيتي، حيث أحرز هدفا وصنع آخر، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من التسجيل والصناعة في المباراتين ضد حامل لقب المسابقة في ذات الموسم.

كما حقق (الفرعون المصري) العديد من الأرقام الأخرى بعد تألقه أمام مانشستر سيتي، حيث رفع رصيده إلى 30 هدفا في الموسم الحالي، من بينها 25 هدفا بالدوري، وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يساهم بأكثر من 40 هدفا في موسمين مختلفين، وأول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم.

وإذا كان النادي، الذي تمتلكه مجموعة (فينواي سبورتس)، متردداً في منح عقود مربحة للاعبين فوق الثلاثين عاماً، قد وجد صعوبة في المفاوضات قبل مسيرة صلاح الحالية، فإن نجاح قائد منتخب الفراعنة في هز الشباك خلال لقاءاته الثمانية الأخيرة مع ليفربول، ساهم في رفع الرهانات.

وصرح سلوت، اليوم الثلاثاء، قبل لقاء ليفربول مع ضيفه نيوكاسل، غدا الأربعاء بالدوري الإنجليزي «يمكنكم النظر إلى الأمر من كلا الجانبين. يمكنك القول إن أداءه الأفضل قد يجعل سعره أعلى، وإذا كان أداؤه أسوأ حقا، فسنعيد النظر في تمديد عقده».

أضاف المدرب الهولندي «بالنسبة للجميع، فإن صلاح يقدم أفضل أداء الآن، لكنه ربما لا يكون الأفضل بالنسبة لمن يتعين عليه أن يدفع له».

وشدد سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «صلاح يحتاج لتقديم هذه العروض حتى يتمكن من اللعب هنا ونأمل أن يستمر هنا حقا».

وعقب الفوز على مانشستر سيتي أول أمس الأحد، تحدث صلاح عن «الحاجة» للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في مسيرته مع الفريق - وهو الأمر الذي شكل دافعا له منذ بداية الموسم - لكن مستواه الحالي سيضعه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

ووضع العديد من المتابعين (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، في نفس الفئة من الاسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين توجا بالجائزة في أكثر من مناسبة.

وسجل صلاح وصنع في اللقاء نفسه خلال 49 مباراة مختلفة طوال مشواره الحافل بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، منذ بدء إجراء هذا الإحصاء في عام 2006، ولم يفعل ذلك سوى ميسي في 102 لقاء ورونالدو في 65 مباراة.

أوضح سلوت «من الجيد أن يكون محمد صلاح محور النقاشات لأن هذا يعني أنه يؤدي بصورة رائعة ونحن نؤدي بشكل جيد ولكن لكي يظل في المناقشة فإنه يتعين عليه أن يقدم نفس الأداء الذي قدمه لمدة سبعة أو ثمانية أشهر».

أشار مدرب ليفربول «أعتقد بشكل عام أن الشخص الذي يفوز بجائزة الكرة الذهبية يحتاج لتحقيق إنجاز ما، لذا فهو تحدٍ كبير أمامنا وأمامه أيضا».

وتابع «إذا تمكنا كفريق من التتويج بلقب ما، فسيكون لديه فرصة أفضل بكثير للفوز بجائزة فردية مثل الكرة الذهبية».