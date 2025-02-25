دي بروين يعلن قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم المقبل

اتخذ قائد وسط مانشستر سيتي، النجم البلجيكي كيفين دي بروين، قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق، مؤكداً رغبته في الاستمرار مع الفريق، رغم انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، وعدم تلقيه عرضاً لتجديده حتى الآن.

كانت هناك تقارير تشير إلى اهتمام نادي سان دييغو الأمريكي بالتعاقد مع دي بروين، الذي سيشارك في الدوري الأمريكي ابتداءً من الموسم المقبل، ولكن مع تراجع مستوى اللاعب البدني وابتعاده عن حسابات المدرب بيب غوارديولا بسبب الإصابات المتكررة، باتت مشاركاته مع السيتي محدودة في الآونة الأخيرة.

وبحسب صحيفة ذا تايمز البريطانية، أبدى دي بروين استعداده للبقاء في مانشستر سيتي، حتى في حال بدأ الموسم المقبل بدور أقل من المعتاد والمشاركة كبديل في الدوري الإنجليزي، ويتمتع اللاعب 33 عاماً بعلاقة جيدة مع النادي، لكن مع اقتراب الصيف ينوي مانشستر سيتي البحث عن بديل له، وعلى رأس الخيارات اللاعب الألماني فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن.

ورغم تراجع مستوى الفريق هذا الموسم وابتعاده عن صدارة الدوري الإنجليزي، فإن دي بروين لا يزال حريصاً على مواصلة مشواره مع السيتي.