عطل خطير في طائرة كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تعرض طائرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي إلى عطل خطير إذ تم اكتشاف شق كبير في إحدى نوافذها.

واوضحت الصحيفة أن العطل استدعى بقاء طائرة رونالدو على أرض مطار مانشستر منذ الجمعة الماضية من أجل تصليحها.

وكان الصحافيون قد راقبوا وجود الطائرة في أرضية المطار منذ أيام ما دفعهم للبحث عما إذا كان رونالدو سيعود إلى صفوف مانشستر يونايتد لكن اتضح أن الطائرة معطلة ولم يسمح لها بالإقلاع.

وتبلغ قيمة طائرة رونالدو 61 مليون جنيه إسترليني.