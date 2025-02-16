مدرب ليفربول يشبّه محمد صلاح بهذا اللاعب الأسطوري.. "لياقة وذهنية وتواضع"

أغدق الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول المدريح في لاعبه المصري محمد صلاح للإمكانات الفنية العالية التي يظهرها في مباريات "الريدز" وقيادته لصدارة الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت لصحيفة "ميرور" البريطانية إن "محمد صلاح يشبه الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي، في جزئية الاعتناء بالجسد واللياقة البدنية والذهنية العالية في التعامل مع الكرات".

وأوضح "في بعض الجزئيات يمكنك أن ترى أنه يبلغ من العمر 32 عاما، وما أعنيه بذلك هو أنه يتمتع بخبرة وذكاء لمعرفة أين ستسقط الكرة.. هذا شيء إيجابي، لقد مر بالعديد من المواقف التي تجعله يشعر أن الكرة ستسقط هناك، وهو لها بالفعل، مثل الهدف الثاني في إيفرتون".

وتابع: "هناك أشياء أخرى تستحق الإشادة مثل لياقته وما يفعله ليكون قادراً على اللعب كل 3 أيام، في عمره.. أعتقد أن كريستيانو رونالدو أيضا، لا يزال يفعل ذلك في سن الأربعين.. لكن صلاح بالتأكيد هو مثال للاعبينا الأصغر سنا، بالنظر لمدى لياقته وقدرته على تقديم أفضل أداء له كل 3 أيام".

وأكمل "32 عاماً ليس عمرا كبيرا بالنسبة للاعب كرة القدم، وصلاح يثبت ذلك".

وختم: "كل مدرب يحب العمل مع أفضل اللاعبين في العالم، لكن ما يثيرني أكثر هو أن صلاح شخص متواضع للغاية، يريد العمل كل يوم ليصبح لاعبا أفضل".

وسجل محمد صلاح 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي يتصدر بها ترتيب الهدافين متفوقاً على النرويجي إرلينغ هالاند بفارق 4 أهداف.