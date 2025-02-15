سلوت نادم على تصرفاته تجاه الحكم: «مشاعري تغلبت عليّ»

أقر مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت بأن «مشاعره تغلبت عليه»، بعد أن تلقى بطاقة حمراء إثر نهاية مباراة فريقه ضد إيفرتون بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء الماضي.

وكان ليفربول في طريقه لتوسيع الفارق في صدارة الدوري إلى تسع نقاط على ملعب غوديسون بارك، لكن مدافع إيفرتون جيمس تاركوفسكي سجل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأثارت احتفالات عبدواللاي دوكوريه أمام أنصار ليفربول ردة فعل غاضبة من قبل لاعب ليفربول كورتيس جونز الذي قام بدفعه من الخلف، ما أدى إلى طردهما.

ووسط كر وفر على أرضية الملعب، قام حكم المباراة مايكل أوليفر بطرد سلوت ومساعده سيبكه هولشوف.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي، أمس: «أعتقد أن ما حدث هو أنه في الوقت الإضافي والدقائق الخمس التي انتهى بها الأمر إلى ثماني دقائق، تغلبت عليّ مشاعري».

وأضاف «آمل أن أفعل ذلك بشكل مختلف في المرة المقبلة».