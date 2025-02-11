الزمالك بعشرة لاعبين يفوز على فاركو في الدوري المصري

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا خارج ملعبه بالتغلب على فاركو بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

انتزع الزمالك نقاط المباراة مستفيدا بهدف ذاتي سجله أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 40 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وصمد الزمالك في الدقائق الأخيرة من اللقاء ولم يتأثر بالنقص العددي بعد طرد لاعبه محمود جهاد في الدقيقة 83.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة وبقى في المركز الثالث، لكنه يتخلف بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي سيلاقي غزل المحلة، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

أما فاركو تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثامن.

وفي نفس التوقيت، فاز سموحة على مضيفه بتروجت بهدف سجله محمد سالم بعد مرور أربع دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، في القاهرة.

رفع سموحة رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، متفوقا بفارق الأهداف عن بتروجت صاحب المركز العاشر.