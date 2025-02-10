فينيسيوس يستأجر منزل راموس في مدريد (صور)

ذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد استأجر منزلاً فخماً لزميله السابق في الفريق سيرجيو راموس الذي وقع أخيراً للعب في نادي مونتيري المكسيكي.

وقالت الصحيفة إن "منزل راموس الفاخر يقع في منطقة موراليخا، يتمتع بكل أنواع الرفاهيات، وتبلغ قيمته ستة ملايين يورو، وكان راموس قد عرضه على نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي".

ويعتبر فينيسيوس أحد أبرز النجوم في كتيبة ريال مدريد بموسم 2019 قادماً من صفوف فلامنغو البرازيلي إذ شارك 294 مباراة سجل خلالها 101 هدفاً وصنع 83.