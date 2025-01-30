لوي فيتون تصبح الشريك الرسمي لـ "فورمولا-1"

أعلن مسؤولو فورمولا-1 في بيان اليوم، أن دار الأزياء الفاخرة لوي فيتون انضمت لفورمولا-1 كشريك عالمي وشريك رئيسي لسباق الجائزة الكبرى الأسترالي في افتتاح موسم 2025.

وسيتم تسمية سباق هذا العام في ملبورن يوم 16 مارس بشكل رسمي سباق جائزة لوي فيتون الأسترالي.. ويمتد عقد الشركة كشريك عالمي لمدة 10 أعوام بداية من 2025.

ستكون دار الأزياء حاضرة بشكل كبير في السباقات، بما في ذلك اللوحات الإعلانية البارزة على حافة المضمار، وهو أمر جديد لدار الأزياء في الأحداث الرياضية.

وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا-1 :"هذه شراكة بين أيقونتين عالميتين مرتبطتين أولاً وقبل كل شيء بشغفهما الكبير بالابتكار والتفوق والإبداع، مما يجعلهما قصتين استثنائيتين خالدتين".

وأضاف :"دخول لوي فيتون لا يعزز فقط تجربة رياضتنا، بل يحتفل أيضا بوحدة الفخامة، والحرفية، وأعلى تعبير عن المنافسة في عالم السيارات".

وأنشأت دار أزياء لوي فيتون علاقة مع فورمولا-1 عندما قامت بتصميم وتقديم أول صناديق جوائز خاصة بالسباق في جائزة موناكو الكبرى بين عامي 2021 و2024.

تم إطلاق الصناديق، التي كانت مغطاة بشعار العلامة التجارية المميز، في بعض من أبرز المنافسات الرياضية العالمية بما في ذلك كرة القدم، الإبحار، والألعاب الأولمبية.