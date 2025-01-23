أول لاعبة يتجاوز سعرها مليون دولار.. تشيلسي يبرم أغلى صفقة نسائية في التاريخ

اتفق نادي تشيلسي على صفقة انتقال قياسية بالتعاقد مع اللاعبة الأمريكية ناعومي جيرما، وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية.

من المقرر أن تنتقل جيرما (24 عاماً) إلى تشيلسي بطل "السوبر ليغ" من فريق سان دييغو ويف مقابل 1.1 مليون دولار، لتتجاوز الرقم القياسي الحالي البالغ 862 ألف دولار مقابل تعاقد نادي باي إف سي مع اللاعبة راشيل كوندانانجي في فبراير 2024.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا أن جيرما ستصبح أول صفقة تتجاوز مليون دولار في كرة القدم النسائية، وفاز بها تشيلسي بعد منافسة قوية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

كما ستصبح أيضاً أول صفقة لسونيا بومباستور مدربة تشيلسي في فترة الانتقالات في يناير (كانون الثاني)، لتعوض غياب اللاعبة كاديشا بوكانان لنهاية الموسم الجاري بعد إصابتها في الرباط الصليبي الأمامي.

وتفوق هذه الصفقة أيضاً ثلاثة أضعاف الرقم القياسي البريطاني المسجل باسم نادي تشيلسي عندما تعاقد مع مايرا راميريز مهاجمة ليفانتي مقابل 384 ألف جنيه إسترليني منذ عام.

ولعبت جيرما أول مباراة دولية مع منتخب بلادها خلال كأس العالم 2023 حيث خرج المنتخب الأمريكي من دور الـ16، وشاركت في مشوار أمريكا بالكامل في الفوز بذهبية أولمبياد باريس واختيرت أيضاً كأفضل لاعبة كرة قدم أمريكية في 2024.

ويتصدر تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية بفارق سبع نقاط عن آرسنال قبل مباراة الفريقين سويا على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد المقبل.