حققت الأموال المجمّدة من بيع نادي تشيلسي الإنجليزي فوائد بلغت 103.9 ملايين جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، فيما لا تزال حصيلة البيع البالغة 2.5 مليار جنيه في حساب مصرفي بريطاني بسبب الخلاف حول كيفية إنفاقها.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“، استناداً إلى حسابات مرتبطة بمالك النادي السابق، الروسي رومان أبراموفيتش، أن الفوائد المتراكمة منذ بيع تشيلسي في 2022 اقتربت من 400 مليون جنيه إسترليني، بعد انتقال ملكية النادي إلى تحالف يقوده المستثمر الأمريكي تود بوهلي وشركة ”كليرليك كابيتال“.

(Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) (HENRY NICHOLLS/AFP)

وكان أبراموفيتش قد أعلن، عند بيع النادي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، عزمه تخصيص صافي العائدات لمؤسسة خيرية تساعد ضحايا الحرب، لكن الخلاف مع الحكومة البريطانية حول الجهات المستفيدة أبقى الأموال مجمّدة.

(Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) (HENRY NICHOLLS/AFP)

وأصدرت الحكومة البريطانية في ديسمبر 2025 ترخيصاً يتيح تحويل حصيلة البيع إلى مؤسسة خيرية لتمويل أعمال إنسانية داخل أوكرانيا، ويسمح باستخدام العوائد المستقبلية التي تحققها المؤسسة لمساعدة ضحايا النزاعات في دول أخرى، فيما قالت الحكومة إن الأموال ستظل مجمّدة ما لم يُستكمل التحويل، وإن اللجوء إلى القضاء من بين الخيارات المطروحة.