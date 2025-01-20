لاعب عربي في طريقه إلى مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن نادي مانشستر يونايتد في طريقه لإبرام صفقة مع لاعب عربي في مركز الظهير الأيسر بعدما تعثرت صفقة ضم مدافع باريس سان جيرمان نونو مينديش بسبب المبالغة في المطالب المالية.

وقالت الصحيفة إن "مانشستر يونايتد تلقى رداً من باريس سان جيرمان بأنه يوافق على رحيل مينديش مقابل 50 مليون جنيه إسترليني بجانب راتبه الضخم، الأمر الذي دف إدارة النادي الإنجليزي للدراسة التعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري ظهير نادي وولفرهامبتون المتألق في الدوري الإنجليزي".

وسجل ريان آيت نوري أربعة أهداف، وخمسة تمريرات حاسمة في 22 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.