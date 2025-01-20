مرموش.. أغلى لاعب مصري عربي إفريقي في تاريخ كرة القدم

يحزم النجم المصري عمر مرموش أمتعته لمغادرة الدوري الألماني متجهاً إلى انجلترا للالتحاق بفريق مانشستر سيتي قادماً من فريق آينتراخت فرانكفورت، مقابل صفقة ستجعله أغلى لاعب مصري عربي إفريقي في تاريخ كرة القدم.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" في ألمانيا اليوم الإثنين بأن "مرموش من المقرر أن يسافر إلى مانشستر غداً الإثنين ويبدأ الفحص الطبي في وقت مبكر وبعدها سيتم الإعلان عن توقيع العقود وضمه رسميا الثلاثاء أو الأربعاء".

ووأوضحت تسريبات صحافية بأن مرموش سيتقاضى راتبا يبلغ 17 مليون يورو مع مانشستر سيتي في صفقة كاملة ستكلف مانشستر سيتي 75 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين إضافات.

يذكر أن مرموش شغل العالم بفنونه خلال الموسم الحالي بعد الأداء منقطع النظير والتاثير المباشر في نجاحات آينتراخت فرانكفورت في البطولات الألمانية، لا سيما أنه سجل 20 هدفاً و14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في كافة البطولات، منها 15 هدفاً في الدوري الألماني متأخر بفارق هدف واحد عن الإنجليزي هاري كين متصدر هدافي "البوندسليغا".