وفاة بطلة الجزائر في الكاراتيه عن عمر يناهز 18 سنة

غيّب الموت بطلة الجزائر برياضة الكاراتيه سلسبيل ملاوك بوشوارب، عن عمر يناهز 18 سنة بمنزلها في عين مليلة.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية بياناً صحافياً صادراً من مديرية الشباب والرياضة بولاية أم البواقي اليوم الإثنين: "ببالغ الحزن و الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله بطلة الكاراتيه بوشوارب سلسبيل ملاك".

وكانت بوشوارب قد توجت بطلة للجزائر للمرة الثانية على التوالي نهاية الشهر الماضي، فيما لم يذكر المصدر سبب وفاة البطلة الشابة حتى الآن.