حكم "الكلاسيكو".. "نعمة" على ريال مدريد "نقمة" على برشلونة

يعتبر الحكم الإسباني خيسوس مانزانو نعمة على ريال مدريد وفي المقابل "نقمة" على برشلونة قبل لقاء "الكلاسيكو" المرتقب بينهما اليوم الأحد (الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات) على لقب كأس السوبر الإسباني في استاد "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

وتشير الإحصائيات إلى ان مانزانو أدار ثلاث مباريات سابقة بين الفريقين انتهت جميعها بفوز ريال مدريد أعوام 2014 (3-1)، 2021 (2-1)، 2023 (2-1)، الأمر الذي يجعله الحكم المفضل لجماهير النادي الملكي وفأل خير لهم.

وفي التفاصيل، يدرك برشلونة أن مانزانو يعتبر حكماً مقلقاً بالنسة لجمهوره لكون نسبة فوز الفريق في المباريات التي يديرها عموماً لا تتجاوز 63 بالمئة إذ أدار 41 مباراة للفريق الكاتالوني (فاز في 26، تعادل في 7، وخسر 8 مباريات).

وفي المقابل، أدار مانزانو 50 مباراة لريال مدريد الذي بلغت نسبة انتصاراته مع هذا الحكم 78 بالمئة، (فاز في 39، تعادل في 6، وخسر 5 مباريات).