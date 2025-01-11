إنتر ميامي: «مستحيل التفكير» في ضم نيمار

اعتبر الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، أنه «من المستحيل التفكير» في التعاقد مع البرازيلي نيمار لمزاملة النجم ليونيل ميسي الموسم المقبل، مع اتجاه النادي إلى ضم مجموعة لاعبين جدد.

وعادت الشائعات التي تربط نيمار بالانتقال إلى ميامي لإعادة تشكيل خط هجوم برشلونة الإسباني القديم «أم أس أن»، مع ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، للظهور في الأيام الأخيرة.

وتحدّث البرازيلي الذي يرتبط بعقد مع الهلال السعودي حالياً، عن هذه الشائعات في مقابلة مع «سي إن إن» الأميركية، قال فيها: «بالطبع، اللعب مجدداً مع ميسي وسواريز سيكون أمراً لا يصدق. هما صديقاي، ومازلنا نتحدث مع بعضنا بعضاً».

وأضاف: «سيكون من المثير إحياء هذا الثلاثي. أنا سعيد في الهلال، وسعيد في السعودية، لكن من يدري. كرة القدم ملأى بالمفاجآت».