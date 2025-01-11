عودة نوير إلى بايرن.. وغياب موسيالا

سيعود الحارس المخضرم مانويل نوير إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال رحلته لمواجهته بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم في المرحلة الـ16 من الدوري الألماني لكرة القدم، لكن زميله لاعب الوسط جمال موسيالا سيغيب عن التشكيلة، بحسب ما أكد مدربهما البلجيكي فنسان كومباني، أمس. ولم يلعب نوير (38 عاماً) منذ تعرّضه لكسر في أحد أضلاعه مطلع ديسمبر في ثمن نهائي الكأس ضد باير ليفركوزن، عندما اصطدم بالهولندي جيريمي فريمبونغ خارج منطقة الجزاء، لينال على إثرها أول بطاقة حمراء في المباراة الـ866 من مسيرته الزاخرة. وغاب بعدها عن ثلاث مباريات في الدوري، وأخرى في دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني (38 عاماً): «لحسن الحظ، سيعود مانو». أما موسيالا الذي عانى نزلة برد، فسيغيب عن المباراة بيد أنه «سيعود قريباً جداً».

وأضاف صخرة الدفاع السابق أن المهاجم المخضرم توماس مولر سيحل بدلاً من موسيالا في مركز صناعة اللعب.