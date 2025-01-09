ليفربول غاضب.. توتنهام فاز بطريقة غير شرعية

سجل السويدي الشاب لوكاس بيرجفال أول هدف له مع توتنهام هوتسبير بطريقة مثيرة وقاد فريقه إلى الفوز في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمس الأربعاء، لكن فيرجيل فان دايك قائد ليفربول يرى إنه كان من الفترض مغادرته الملعب.

وكان اللاعب (18 عاما) حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 68 ونجا من الحصول على الإنذار الثاني بسبب التحام قوي مع كوستاس تسيميكاس قبل لحظات من تسجيله هدف فوز فريقه 1-صفر.

واستشاط ليفربول غضبا خاصة وأن تسيميكاس كان لا يزال خارج الملعب عندما أطلق بيرجفال تسديدته القوية في شباك أليسون.

وقال فان دايك «كان بيرجفال يستحق تماما بطاقة صفراء ثانية. سجل هدف الفوز بعدها مباشرة... ارتكب الحكم خطأ في رأيي وأخبرته بذلك. كان الجميع على جانبي الملعب يعلمون أنه كان من المفترض حصوله على بطاقة صفراء. كان هناك مساعد حكم، وحكم رابع، وحكم الفيديو المساعد، وحكم المباراة، ولم يحصل على بطاقة صفراء ثانية. لا أقول أن هذا هو السبب وراء خسارتنا ولكنها كانت لحظة فارقة في المباراة».

وذاق ليفربول طعم الهزيمة للمرة الثانية فقط منذ تولي المدرب أرنه سلوت المسؤولية لتتوقف سلسلة مؤلفة من 24 مباراة بدون خسارة بكافة المسابقات عند هذا الحد بالرغم من أن حامل اللقب لا تزال أمامه فرصة سانحة لقلب الموازين لصالحه في مباراة الإياب التي يستضيفها في ملعب آنفيلد الشهر المقبل.

ورغم تقبله الهزيمة، أصر سلوت أيضا على أنه كان ينبغي طرد بيرجفال.

وقال الهولندي عن الحكم ستيوارت أتويل «القرار الذي اتخذه كان له تأثير كبير على نتيجة المباراة الليلة. لا يوجد الكثير مما يمكنني قوله عن ذلك. أخبرني الحكم الرابع لماذا يعتقد أنها ليست البطاقة الصفراء الثانية وربما سمع ذلك من الحكم. أنا لا أحب الخسارة أبدا، لكن من حسن الحظ أن لدينا مباراة إياب للتعويض».