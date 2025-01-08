قرعة كأس إسبانيا.. تعرف إلى خصمي برشلونة وريال مدريد

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا بكرة القدم التي سُحبت الأربعاء، عن وقوع برشلونة صاحب الألقاب الـ31 القياسية في المسابقة في مواجهة قوية على أرضه مع ريال بيتيس.

ويستقبل ريال مدريد ضمن الدور عينه سلتا فيغو، فيما يستضيف حامل اللقب أتلتيك بلباو جاره أوساسونا في مواجهة باسكية خالصة.

ويواجهه أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني مضيفه إلتشي من الدرجة الثانية، فيما يحلّ خيتافي ضيفا على بونتيفيدرا من الدرجة الرابعة.

وفي باقي المباريات، يلعب فالنسيا أمام مضيفه أورينسي من الدرجة الرابعة، ويستضيف ألميريا من الدرجة الثانية ليغانيس، ويلعب ريال سوسييداد أمام ضيفه رايو فايكانو.

ومن المُقرر أن تُلعب المباريات بين 14 و16 يناير.

برنامج ثمن النهائي

بونتيفيدرا - خيتافي

أورينسي - فالنسيا

ألميريا - ليغانيس

إلتشي - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد - سلتا فيغو

برشلونة - ريال بيتيس

ريال سوسييداد - رايو فايكانو

أتلتيك بلباو - أوساسونا