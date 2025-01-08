كم سيتقاضى المصري عمر مرموش إذا انتقل إلى مانشستر سيتي؟

كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يجهز عرضاً ضخماً لضم المصري عمر مرموش نجم أينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي يرى في المصري عمر مرموش من لاعبي الصف الأول في العالم لإمكاناته الفنية العالية ويستعد لدفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدماته.

ويمتاز مرموش (25 عاماً) بالسرعة والقدرة على اللعب في اكثر من مركز، ولديه نزعة هجومية تناسب تماماً طريقة لعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يأمل إنهاء الموسم بصورة مشرفة مغايرة لما يحصل لفريقه حالياً.

وكان مانشستر سيتي قد خيب آمال جمهوره في الموسم الحالي، إذ لم يفز الفريق خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين سوى مباراة واحدة من أصل تسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر ست مواجهات، في مشهد لا يصدق للفريق الذي كان مفهوم الخسارة مرفوضاً في قاموسه طوال المواسم الماضية.

ويقدم مرموش أداء رائعاً في الملاعب الألمانية، إذ سجل 18 هدفاً في 24 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي وصنع 11 هدفاً، ويحتل حالياً المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفاً.