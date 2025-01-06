هدف مصري عالمي بالشباك التونسية في الدقيقة 90+2 (فيديو)

سجل النجم المصري إبراهيم عادل هدفاً عالمياً قاد به فريقه بيراميدز للفوز على ضيفه الترجي التونسي 2-1، الأحد على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

تقدم الترجي عبر المهاجم الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقة (56)، وأدرك المصري مصطفي فتحي التعادل لبيراميدز في الدقيقة (90)، قبل أن يأتي الهدف العالمي المذهل بمقصية ابراهيم عادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+2).