آخر التطورات في مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول.. "شرط منطقي"

كشف لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد سابقاً غاري نيفيل المحلل الفني في شبكة "سكاي سبورتس" حالياً عن شروط النجم المصري محمد صلاح لتمديد عقده والبقاء مواسم جديدة في قلعة "أنفيلد".

وقال غاري نيفيل: "محمد صلاح يطلب عقداً جديداً لمدة ثلاث سنوات مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ما يعادل (مع المكافآت) بشكل إجمالي 60 مليون جنيه إسترليني سنوياً"، ما يعتبر شرطاً منطقياً قياساً بالمعطيات والقيمة الفنية العالية التي يقدمها صلاح للفريق الإنجليزي.

وطالب غاري نيفيل ليفربول بمنح صلاح ما يريده، وقال: "إذا قرر ليفربول استبدال محمد صلاح سيدفع 60 أو 70 مليون جنيه إسترليني بجانب راتب اللاعب الجديد، وبشكل إجمالي قد يصل المبلغ إلى 120 مليون جنيه إسترليني، وربما لن يفعل اللاعب الجديد ما يفعله صلاح".

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في آخر الموسم الحالي، ويحق له حالياً التوقيع لأي نادٍ يرغب في الانتقال إليه بداية من الموسم المقبل دون الرجوع إلى إدارة ليفربول.

ويتصدر صلاح ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 18 هدفاً متقدماً على النرويجي إيرلينغ هالاند عملاق مانشستر سيتي بفارق هدفين.