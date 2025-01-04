الألماني أوليفر كان يسعى للاستحواذ على نادي بوردو

كشف حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق أوليفر كان، أمس، أنه يُجري مناقشات أولية بهدف الاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم الذي يعاني صعوبات مالية كبيرة.

وقال كان لصحيفة بيلد الألمانية الشهيرة، إن «المناقشات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل مع بوردو لاتزال في مرحلة أولية»، مؤكداً المعلومات التي نشرتها لأول مرة صحيفة «سود أويست» اليومية الإقليمية الفرنسية.

وأضاف الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ: «ليس هناك ما يمكن قوله في الوقت الحالي». وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الرئيس السابق لمرسيليا جاك-هنري إيرو، أجرى الاتصالات الأولى في ديسمبر مع مالك بوردو، جيرار لوبيز، نيابة عن أوليفر كان.

ويلعب بوردو، بطل فرنسا ست مرات، هذا الموسم في الدرجة الرابعة، بعد وضع النادي تحت الحراسة القضائية في صيف 2024 لسدّ فجوة مالية تزيد على 100 مليون يورو من الديون. وأقيل حارس مرمى دي مانشافت السابق في التسعينات ومن رئاسة بايرن ميونيخ في مايو 2023، بعد فوز النادي باللقب الـ11 توالياً في الدوري الألماني.