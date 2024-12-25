فاز على العراق بثنائية.. البحرين أول المتأهلين لنصف نهائي خليجي 26

أصبح المنتخب البحريني أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، بعد فوزه الثمين مساء اليوم الأربعاء بهدفين نظيفين على العراق «حاملة اللقب» في المواجهة التي جمعت بين الطرفين على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت ضمن الجولة الثانية من البطولة.

ورفع «الأحمر» رصيده إلى 6 نقاط مؤمناً بذلك بطاقة التأهل وحسم صدارة المجموعة حتى قبل الجولة الثالثة التي تجمعه باليمن، إذ كان قد حقق انتصاراً ثميناً في الجولة الأولى على السعودية 3-2، قبل أن يفوز في لقاء الأمس على «أسود الرافدين». بينما تحتل اليمن المركز الأخير بدون أي نقاط.

وقدم بطل نسخة 2019 أداءً استحق عليه الانتصار في اللقاء، إذ جاء الهدفان بطريقة ملعوبة، وسجل علي مدن هدف التقدم في الدقيقة 38 الذي جاء من مجهود جماعي ومهاري وبدني وصلت معه الكرة إليه داخل منطقة الجزاء ولم يجد بدوره صعوبة تذكر في وضعها في الشباك.

ومع انطلاقة الشوط الثاني عزز البحرين تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 47 بطريقة رائعة بعد أن ضرب كميل الأسود مصيدة التسلل وأرسل كرة داخل منطقة الجزاء وضعت زميله علي مدن في مواجهة المرمى وسددها بدوره في الشباك ليؤمن لمنتخب بلاده العبور إلى «المربع الذهبي».