بحضور 42 ألف مشجع.. الكويت وعمان "حبايب" في افتتاح "خليجي 26"

استهل المنتخب الكويتي، مستضيف بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" والأكثر تتويجًا باللقب برصيد 10 مرات، مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام شقيقه العماني، وذلك في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي، وحضرها 42,445 مشجعاً.

وعلى عكس مجريات المباراة التي كان فيها الجانب العماني الأكثر خطورة بهجماته المتتالية، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في قص شريط أهداف البطولة والمباراة في الدقيقة 34 برأسية يوسف ناصر، مستفيدًا من عرضية زميله محمد دحام.

ولم يتأخر الرد كثيرًا من الضيوف الذين أدركوا التعادل في الدقيقة 41 بواسطة عصام الصبحي، بعد أن سدد الكرة العرضية التي وصلته من جميل اليحمدي لتستقر في الشباك، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وخلال الحصة الثانية من اللقاء لم تتغير النتيجة، إذ استمر التعادل الإيجابي حتى إطلاق الحكم عبدالله الحربي صافرة النهاية ليتقاسم على أثرها الطرفان نقاط المباراة.