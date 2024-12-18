ريال مدريد بطلا لكأس القارات للأندية

توج فريق ريال مدريد الإسباني، بطلا لكأس القارات للأندية لكرة القدم "إنتركونتيننتال"، بعد تغلبه على باتشوكا المكسيكي بطل أميركا الشمالية والكونكاكاف، 3-0 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة".

أحرز الأهداف كيليان مبابي في الدقيقة 37، ورودريجو في الدقيقة 53، وفينيسيوس جونيور بالدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وأضاف ريال مدريد لقباً عالمياً تاسعاً إلى سجل انتصاراته العالمية، حيث تُوّج بكأس العالم للأندية بنظامها القديم 5 مرات، إضافة إلى كأس إنتركونتيننتال التي كانت تجمع قديماً بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وبنظامها الأخير 4 مرات.