من «عسل أسود» إلى «حدوتة».. لماذا يطارد الماضي أحمد حلمي؟

ليس من المعتاد أن يدخل فيلم جديد إلى دور العرض مثقلاً بمقارنته مع عمل عُرض قبل 16 عاماً، لكن هذا ما يواجهه الفنان المصري أحمد حلمي مع «حدوتة»، الذي بدأ عرضه في دور السينما الإماراتية يوم 12 نوفمبر، منهياً غياباً عن الشاشة الكبيرة امتد أربعة أعوام منذ «واحد تاني» عام 2022.

واللافت أن العودة لم تمر بهدوء، إذ جمع الفيلم، وفق أرقام الإيرادات المتداولة، نحو 24.09 مليون جنيه مصري (1.66 مليون درهم) خلال أيامه الثلاثة الأولى في مصر، بينها نحو 828 ألف درهم يوم الجمعة وحده، فيما بلغ تقييمه المتداول على موقع «IMDb» 8.2 من 10.

ورغم أن هذه المؤشرات تعكس إقبالاً تجارياً وتقييماً إيجابياً من مستخدمي الموقع المشاركين، فإنها لا تحسم السؤال الذي يرافق تجربة حلمي الجديدة: هل يستطيع تقديم حكاية تبقى في ذاكرة الجمهور كما فعل «عسل أسود» عام 2010؟

خاطف يبحث عن ضحيته.. وعن نفسه

تدور أحداث «حدوتة» حول رجل يجسد شخصيته أحمد حلمي، فقد ذاكرته في الخامسة عشرة من عمره إثر سقوطه على سكة قطار، ليستيقظ دون أن يتذكر شيئاً عن سنوات حياته السابقة، وبعد الحادث، يجد نفسه وحيداً، قبل أن يلتقي رجلاً يقوده تدريجياً إلى عالم الجريمة، حيث يتورط في تنفيذ عمليات اختطاف مقابل المال.

وتأخذ الأحداث منعطفاً غير متوقع عندما يكلفه رجل أعمال بتنفيذ مهمة إجرامية أمام إحدى البنايات، لكنه يضطر إلى الهرب من أفراد الأمن، فيدخل البناية ويلجأ إلى شقة يكتشف مصادفة أنها عيادة لمعالجة نفسية تجسد شخصيتها الممثلة أمينة خليل، وتعتمد التنويم المغناطيسي في علاج مرضاها.

وتعتقد المعالجة أنه أحد المرضى الذين لديهم موعد مسبق، قبل أن تكتشف معاناته من فقدان الذاكرة، فتخضعه لجلسة تنويم مغناطيسي، ثم يغادر عائداً إلى حياته.

لكن اللقاء العابر يتحول لاحقاً إلى نقطة محورية، عندما يكلفه رجل الأعمال نفسه باختطاف مطرب، خلال زيارة إلى مصر لإحياء حفل غنائي، وينجح في تنفيذ المهمة، ويخفي المطرب في منطقة ريفية، لكنه يقع في مأزق غير متوقع عندما ينسى المكان الذي أخفاه فيه، ليصبح الخاطف نفسه عاجزاً عن العثور على ضحيته.

وأمام هذا المأزق، يعود إلى المعالجة التي تجسد شخصيتها أمينة خليل، متهماً إياها بالتسبب في فقدانه الذاكرة، لتبدأ معه رحلة علاج بالتنويم المغناطيسي، لا تقوده إلى محاولة تذكر مكان المطرب فحسب، بل تفتح أيضاً أبواب ماضٍ ظل مغلقاً منذ طفولته.

ومع توالي الجلسات، تتكشف تدريجياً ملامح علاقته بوالده وغياب والدته عن حياته، والظروف التي قادته إلى حادث سكة القطار.

وهكذا تتداخل في «حدوتة» حكايتان: الأولى عن خاطف يحاول العثور على ضحيته، والثانية عن إنسان يحاول العثور على نفسه.

لماذا يعود «عسل أسود» إلى الواجهة؟

للإجابة، لا بد من العودة إلى عام 2010، عندما قدم أحمد حلمي فيلم «عسل أسود»، مجسداً شخصية «مصري سيد العربي»، الذي غادر مصر طفلاً مع أسرته إلى الولايات المتحدة، ثم عاد إليها بعد 20 عاماً، ليكتشف أن الوطن الذي احتفظ بصورته في ذاكرته يختلف كثيراً عن الواقع الذي وجده أمامه.

ومن هذه المفارقة، بنى الفيلم حكايته حول الغربة والانتماء والتناقض بين الأحلام والواقع. فالمواقف التي يتعرض لها البطل لم تكن مجرد وسيلة لانتزاع الضحك، بل كانت تكشف تدريجياً عن علاقته بالمكان والناس، وعن الفجوة بين ما تخيله طوال سنوات الغياب وما يعيشه بعد العودة.

ولعل أحد أسباب استمرار حضور «عسل أسود» في ذاكرة محبيه أنه لم يفصل الكوميديا عن المشاعر الإنسانية، بل جعل الضحك جزءاً من تجربة البطل، الذي يجد نفسه غريباً في وطن يفترض أنه يعرفه.

حكاية من طفولة حلمي

وراء «عسل أسود» تفصيل إنساني يمنح المقارنة مع «حدوتة» بعداً آخر، فقد عاش أحمد حلمي جانباً من طفولته في السعودية، وكان ينتظر الإجازات للعودة إلى مصر.

وفي مقابلات إعلامية، استعاد حلمي ذكريات تلك المرحلة، متحدثاً عن لحظات وصوله إلى مطار القاهرة، ومراقبته الشوارع من نافذة السيارة خلال رحلته إلى بنها، مسقط رأسه.

وتكشف هذه التفاصيل جانباً من خصوصية التجربة، فشخصية «مصري سيد العربي» لم تكن بعيدة تماماً عن ذاكرة الممثل الذي جسدها، وإن اختلفت تفاصيل حياته عن أحداث الفيلم.

من البحث عن الوطن إلى البحث عن الذات

والمفارقة أن «حدوتة» لا يبتعد كثيراً، على مستوى الفكرة الإنسانية، عن المساحة التي تحرك فيها حلمي في «عسل أسود»، ففي الفيلم القديم، كان بطله يبحث عن وطن يعرفه من ذاكرته، بينما يبحث في العمل الجديد عن ذاكرة لا يعرف منها شيئاً.

وبين البحث عن المكان والبحث عن الذات، يعود حلمي إلى شخصية تواجه ماضيها، لكن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة الحكاية الجديدة على تحويل هذه الفكرة إلى تجربة سينمائية مؤثرة، كما فعل الفيلم الذي لا يزال الجمهور يستحضره بعد 16 عاماً.

ويمنح هذا التشابه المقارنة بين العملين معنى يتجاوز الحنين إلى الأفلام القديمة، إذ يكشف عن حضور موضوعات متقاربة في تجربتين مختلفتين، تتناولان علاقة الإنسان بذاكرته وهويته، لكن بأدوات سردية متباينة.

هل تغير حلمي أم تغير جمهوره؟

لم تتوقف مسيرة أحمد حلمي عند «عسل أسود»، فقد قدم بعده أعمالاً سينمائية عدة، من بينها «إكس لارج» و«على جثتي» و«صنع في مصر» و«لف ودوران» و«خيال مآتة»، وصولاً إلى «واحد تاني» عام 2022.

وتنوعت هذه الأعمال في موضوعاتها وشخصياتها، لكنها لم تمنع استمرار المقارنة مع تجاربه السابقة، وهي مقارنة تطرح سؤالاً يتجاوز جودة فيلم بعينه: هل تغيرت اختيارات حلمي الفنية، أم تغيرت توقعات الجمهور الذي ارتبط بنوعية معينة من الكوميديا؟

ففي عدد من أبرز تجاربه، ارتبط الضحك بشخصيات تواجه أزمات إنسانية أو اجتماعية، بينما أصبح الرهان في بعض أعماله الأخرى على غرابة الفكرة والمواقف التي تنتج عنها.

ولا يعني ذلك أن أحد الأسلوبين أفضل بالضرورة، لكن الفارق يظهر في قدرة الفيلم على بناء شخصية يتذكرها الجمهور، لا مجرد مجموعة من المواقف المضحكة.

كما أن المقارنة بين فيلم جديد وآخر عاش مع الجمهور سنوات طويلة ليست متكافئة تماماً، إذ تمنح إعادة المشاهدة وانتشار المشاهد عبر التلفزيون ومنصات التواصل الأعمال القديمة فرصة إضافية لترسيخ حضورها في الذاكرة.

هل تكفي العودة؟

مع «حدوتة»، يجد أحمد حلمي نفسه أمام اختبار يتجاوز تحقيق الإيرادات أو استعادة حضوره على الشاشة الكبيرة. فالأرقام التي سجلها الفيلم خلال أيامه الأولى تشير إلى انطلاقة تجارية قوية في مصر، لكن النجاح التجاري والتقييمات الرقمية لا يحسمان وحدهما قدرة الفيلم على البقاء في ذاكرة الجمهور.

وربما تكمن المفارقة الأبرز في أن «حدوتة» يقوم على شخصية تحاول استعادة ذاكرتها، بينما يجد بطله نفسه أمام جمهور لا يزال يحتفظ بذاكرة قوية عن أفلامه القديمة.

وبعد 16 عاماً على «عسل أسود»، لا يبدو التحدي الحقيقي أن يعيد حلمي تقديم «مصري سيد العربي»، أو أن يستنسخ وصفة سبق أن نجحت، بل أن يصنع شخصية جديدة تستحق مكاناً إلى جوارها.

فقد عاد أحمد حلمي بالفعل إلى دور السينما، وبدأت الإيرادات تمنحه مؤشرات مشجعة، لكن السؤال الذي يتركه «حدوتة» مفتوحاً هو: هل يستطيع أن يمنح الجمهور حكاية جديدة يتذكرها بعد 16 عاماً، كما يتذكر اليوم «عسل أسود»؟