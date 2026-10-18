«الأرصاد»: حرارة وأمطار فوق معدلاتها المعتادة في الإمارات حتى مارس 2027

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة وكميات الأمطار في الإمارات عن معدلاتها المعتادة خلال الفترة من نوفمبر 2026 إلى مارس 2027، مع احتمال استمرار ظاهرة «النينيو» بنسبة تصل إلى 96%، وإمكانية تأثر الدولة بحالات جوية قوية، خصوصاً في نهاية هذه الفترة، حال توافر الظروف المناخية المناسبة.

وأوضح المركز، في تقريره بشأن التوقعات الموسمية لتأثيرات ظاهرتَي «النينيو» و«اللانينيا»، أن المؤشرات المناخية الحالية في المحيط الهادئ تشير إلى نشاط ملحوظ لظاهرة «النينيو» حتى فبراير المقبل، مع توقعات بامتداد تأثيراتها على الدولة حتى أبريل 2027.

وأشار إلى أن النماذج المناخية تتفق على بلوغ الظاهرة ذروتها خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، مع ارتفاع متوقع في درجة حرارة سطح البحر بنحو 3 درجات مئوية فوق المعدل المرجعي، ما يشير إلى حدث «نينيو» شديد القوة.

وذكر المركز أن درجات حرارة سطح البحر في المناطق الاستوائية بوسط المحيط الهادئ وشرقه سجلت خلال سبتمبر الماضي مستويات أعلى من المعدلات المعتادة.

وبيّن أن ظاهرة «النينيو والتذبذب الجنوبي» (ENSO) تمثل تغيراً دورياً في نظام المحيط والغلاف الجوي فوق المحيط الهادئ الاستوائي، وتؤثر في أنماط الطقس حول العالم، مشيراً إلى أن منطقة «نينيو 3.4» تُعد من أبرز المناطق المستخدمة لقياس الظاهرة ورصد تأثيراتها المناخية.

وأكد المركز أن التوقعات الموسمية للفترة من نوفمبر 2026 إلى مارس 2027 ترجّح تسجيل درجات حرارة وكميات أمطار أعلى من المعدلات العامة، مع احتمال حدوث حالات جوية قوية، خصوصاً خلال الجزء الأخير من الفترة، إذا توافرت الظروف الجوية الملائمة.