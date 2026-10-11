ناقلات وطنية تلغي رحلاتها إلى السعودية حتى 14 أكتوبر

أعلنت ناقلات وطنية، اليوم الأحد، إلغاء عدد من رحلاتها إلى السعودية، شملت وجهات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، مع امتداد بعض الإلغاءات والتعديلات على جداول التشغيل حتى 14 أكتوبر الجاري.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي» إن الشركة ألغت رحلاتها من دبي إلى الرياض حتى 14 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث إن الشركة تراقب الوضع عن كثب بالتنسيق مع السلطات المختصة، مشيراً إلى أنها ستطلع متعامليها على أي تعديلات تطرأ على جداول الرحلات عبر قنواتها الرسمية.

وأضاف أن بإمكان العملاء المتأثرة خطط سفرهم بالإلغاءات زيارة قسم إدارة الحجز عبر الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

ودعت الشركة المتعاملين الذين أجروا حجوزاتهم من خلال وكلاء السفر إلى التواصل معهم مباشرة، معربة عن اعتذارها للمسافرين عن أي إزعاج ناتج عن التغييرات في خطط سفرهم.

أعلنت شركة الاتحاد للطيران إلغاء عدد من رحلاتها بين أبوظبي وكل من الدمام وجدة والرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وشملت الإلغاءات يوم 11 أكتوبر رحلتي أبوظبي–الدمام والدمام–أبوظبي برقمَي EY573 وEY574، ورحلة أبوظبي–جدة EY601، ورحلتي أبوظبي–الرياض والرياض–أبوظبي برقمَي EY559 وEY560.

وفي 12 أكتوبر، شملت الإلغاءات إلى رحلتي أبوظبي–الدمام والدمام–أبوظبي برقمَي EY575 وEY576، إضافة إلى EY573 وEY574، كما شملت رحلات جدة ذهاباً وإياباً بأرقام EY601 وEY602 وEY603 وEY604، ورحلتي الرياض برقمَي EY559 وEY560.

أما في 13 أكتوبر، فتشمل الإلغاءات رحلتي أبوظبي–الدمام والدمام–أبوظبي برقمَي EY575 وEY576، ورحلات جدة EY602 وEY603 وEY604، إلى جانب رحلتي أبوظبي–الرياض والرياض–أبوظبي برقمَي EY551 وEY552.

وقالت الشركة عبر موقعها الالكتروني إن تغييرات إضافية قد تطرأ، داعية المسافرين إلى التحقق من أحدث المستجدات المتعلقة برحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين في ترتيبات سفرهم.

بدورها، ألغت شركة "طيران الإمارات" عدد من رحلاتها بين دبي والسعودية، شملت وجهات الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة، وفق جدول الرحلات"، امتدت بعض عمليات الإلغاء حتى 12 أكتوبر.