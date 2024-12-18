" فيفا" يطرح تذاكر كأس العالم للأندية 2025 للجمهور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طرح تذاكر بطولة كأس العالم للأندية" 2025" للبيع اعتبارا من يوم غد “الخميس” 19 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على عبر موقع FIFA.com/tickets.

وتقام البطولة لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم، من بينهم نادي العين الإماراتي باعتباره بطلا لدوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة.. وتم تحديد موعد مبارياتها من دوري المجموعات إلى النهائي خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وأجريت القرعة في 5 ديسمبر الجاري ووضعت نادي العين في المجموعة السابعة مع كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد الرياضي المغربي، ويوفنتوس الإيطالي.

وستجمع مباراة الافتتاح بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا مع انتر ميامي بطل الدوري الأمريكي “البلد المضيف” على ملعب هارد روك يوم 15 يونيو في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشارك في البطولة أقوى أندية العالم وعلى رأسها ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، وأتليتكو مدريد، وتشيلسي، وانتر ميلان وبروسيا دورتموند.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم أن تذاكر المباريات الفردية ستكون متاحة لجميع المواجهات الـ 48 التي سيشهدها دور المجموعات.

وكان مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، قد أصدر قراراً هذا الأسبوع بتشكيل لجنة لإدارة ملف مشاركة النادي التاريخية في كأس العالم للأندية 2025، والتي تعنى بالإشراف على المستويات كافة، الإدارية، والتشغيلية، والتسويقية، والإعلامية، والتنظيمية، وتوفير أفضل الخدمات للجماهير.