ديالو يخطف فوزًا في الديربي لمانشستر يونايتد على مانشستر سيتي

عمق مانشستر يونايتد مأساة منافسه المحلي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل برونو فرنانديز وأماد ديالو هدفين متأخرين لينتزع فوزا غير متوقع 2-1 على مضيفه في قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا أن فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم في طريقه للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري بعدما تأخر بضربة رأس من المدافع يوسكو جفارديول.

لكن مباراة القمة التي افتقرت للجودة شهدت تحولا مذهلا متأخرا عندما تسبب خطأ من ماتيوس نونيز في ركلة جزاء منحت فرنانديز فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وبالكاد تجاوز مانشستر سيتي الصدمة لكن بعد ثوان معدودة أسعد ديالو جماهير الضيوف بهدف رائع من زاوية ضيقة.

وفاز سيتي مرة واحدة فقط في 11 مباراة في كافة المسابقات وظل في المركز الخامس في ترتيب الدوري بينما تقدم يونايتد للمركز 12